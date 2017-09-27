أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة ببلدية الكويت م.عبدالله عمادي اليوم تخصيص نافذة لصالح بنك الائتمان على الموقع الالكتروني للبلدية بغية تبسيط الاجراءات المقدمة للمراجعين دون الحاجة للتنقل بين مختلف الادارات.



وقال عمادي في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع ممثلي (الائتمان) ان هذه النافذة ستمكن المراجعين من انشاء طلب الحصول على شهادة اوصاف وكتاب التحديد للقسائم المتعلقة بعمل البنك وانجاز المعاملات والخدمات المقدمة من الطرفين بكل سهولة ويسر



واشار الى طلب ممثلي (الائتمان) الحصول على نسخه من رخص البناء الآلية للقسائم المرهونة لديهم او القسائم التي يطلب اصحابها الحصول على قرض للبناء او الترميم نظرا لما حققته البلدية من انجاز في اصدار رخص البناء بالنظام الآلي.



وافاد عمادي بأن البلدية رحبت بهذا الطلب وسيتم اعداد نافذة خاصة لبنك الائتمان للاطلاع على رخص البناء الخاصة بالقسائم المطلوبة بما يسهم في تسهيل اجراءات الخدمات المقدمة للمراجعين.



واكد اهتمام البلدية وبنك الائتمان بتبسيط الاجراءات والتسهيل على جمهور المتعاملين لافتا الى الاتفاق على قيام البنك بدراسة طلب بعض الملاك نقل الملكية العقارية ومخاطبة البلدية لتجهيز شهادة اوصاف وتوجيه كتاب تحديد الى التسجيل العقاري.