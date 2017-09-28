إعداد: بداح العنزي

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بارك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري للمواطنين المخصص لهم قسائم في مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني قرب بدء البناء في المشروع.

وقال الجبري في تصريح صحافي إنه وجه الجهاز التنفيذي في البلدية باستقبال طلبات تراخيص البناء قريبا، وذلك بعد أن وافقت وزارة الكهرباء والماء على إيصال الخدمات للمشروع شريطة تسلم المحطات الكهربائية الموجودة في إطار المشروع والتي يتم تنفيذها بواسطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد دعوة المواطنين أصحاب القسائم في المشروع للبدء في إجراءات التسليم الفعلي وتسليمهم المستندات الخاصة اللازمة لإستخراج تراخيص البناء وخصوصا شهادة موجهة للبلدية مرفق بها رسم كروكي بالخدمات الخاصة بالقسيمة، هذا بالإضافة الي موافقة وزارة الأشغال العامة على البناء في قسائم المشروع على ان يتم ربط القسائم على الشبكة العامة خلال الربع الثالث من العام بعد القادم 2019 أخذا في الاعتبار بأن المشروع في مراحله النهائية للتنفيذ من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.