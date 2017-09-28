إعداد: بداح العنزي

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أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ التابع لبلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية استهدفت المحلات التجارية بالمحافظة بغرض متابعة تراخيص الاعلان الخارجي للمحلات، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس فريق الطوارئ مشعل ابا الصافي ان الجولة تركزت على متابعة تراخيص الاعلانات الخارجية للمحلات والحد من مخالفة قوانين وأنظمة البلدية والتي قد أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة اشتملت على عدم صيانة الاعلان، انتهاء ترخيص الاعلان، اقامة إعلان من دون ترخيص من قبل البلدية، اضافة إعلان من غير ترخيص من قبل البلدية.

وأضاف ابا الصافي انه تمت ازالة 48 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة، وذلك لمنع حجب الرؤية لقائدي المركبات في الخطوط السريعة والفرعية، والحد من تشويه المنظر العام للبلاد، وعلى اثرها تم إرسالهم الى موقع حجز البلدية.

كما دعت ادارة العلاقات العامة في البلدية أصحاب المحلات التجارية الى ضرورة متابعة ترخيص الإعلان، وذلك لتفادي تحرير المخالفات، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun