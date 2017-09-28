شاشة خاصة لطلب الحصول على شهادات الأوصاف وكتب تحديد القسائم

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في البلدية م.عبدالله عمادي في تصريح صحافي عقب اجتماعه صباح أمس مع ممثلي بنك الائتمان أن هذا الاجتماع يعد تكملة لاجتماعات سابقة لمناقشة المعاملات المشتركة بين بلدية الكويت وبنك الائتمان والمتعلقة بإنجاز الخدمات المقدمة من كلا الطرفين للمواطنين.

وكشف عمادي أن ممثلي بنك الائتمان أبدوا رغبتهم في الحصول على نسخة من رخص البناء الآلية للقسائم المرهونة لديهم أو القسائم التي يطلب أصحابها الحصول على قرض للبناء أو للترميم نظرا لما حققته البلدية من انجاز في إصدار رخص البناء بالنظام الآلي، مشيرا إلى أن بلدية الكويت رحبت بهذا الطلب وسيتم إعداد نافذة خاصة لبنك الائتمان على صفحة البلدية ليتم استخدامها عن طريق بنك الائتمان والاطلاع على رخص البناء الخاصة بالقسائم المطلوبة تسهيلا على جمهور المتعاملين وتسريعا لإنجاز هذا النوع من المعاملات. وأشار عمادي إلى أنه تماشيا مع توجه البلدية وبنك الائتمان لتبسيط الإجراءات والتسهيل على جمهور المتعاملين فقد تم الاتفاق على أن يقوم بنك الائتمان بدراسة الموضوع وفقا للدورة المستندية لديهم وإفادة البلدية عن ملاحظاتهم لموضوع طلب بعض الملاك لنقل الملكية العقارية الأمر الذي يتطلب منه مخاطبة البلدية لتجهيز شهادة أوصاف وتوجيه كتاب تحديد إلى التسجيل العقاري.

وأكد عمادي أنه سيتم تزويدهم بشاشة خاصة على صفحة البلدية لإنشاء طلب الحصول على شهادة أوصاف وكتاب التحديد للقسائم المتعلقة بعمل بنك الائتمان دون الحاجة لتنقل المراجع بين الإدارات المختلفة على ان يتم الاجتماع القادم تجهيز ما تم الاتفاق عليه وعلى ان يكون ذلك خلال أربعة أسابيع تقريبا حسب الدورة المستنديه لديهم وإفادة البلدية عن ملاحظاتهم ليتم بعدها تزوديهم بشاشة خاصة على صفحة البلدية لإنشاء طلب الحصول على شهادة أوصاف وكتاب تحديد القسائم المتعلقة بعمل بنك الائتمان دون الحاجة لتنقل المراجع بين الإدارات المختلفة على ان يتم الاجتماع القادم بعد تجهيز ما تم الاتفاق عليه على أن يكون ذلك خلال أربعة أسابيع تقريبا.

حضر الاجتماع من بنك الائتمان مدير إدارة فرع العاصمة عبير بو طيبان، مدير الإدارة القانونية زينب الجيران، مراقب مركز نظم المعلومات شريفة الكندري، رئيس قسم ضبط العمليات وفاء كاظم، ومن مركز المعلومات أسامة أبو العينين.

كما حضر من البلدية نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء م. فهد الشتيلي، ومدير إدارة نظم المعلومات م.طارق المديني، ومدير إدارة تحديد الملكية العقارية هشام البلام، ومن فرع بلدية حولي م.مبارك العجمي، من فرع بلدية الأحمدي م.عبدالله العجمي.