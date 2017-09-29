إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



كـشفت إدارة العـلاقات الـعامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التراخيص الصحية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال أغسطس الماضي والتي أسفرت عن إصدار 310 تراخيص.

وفي هذا السياق صرح مدير إدارة التراخيص الصحية عبداللطيف الشرهان بأن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 310 تراخيص برسوم بلغت 15190 دينارا من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار 57 ترخيصا صحيا جديدا، وتجديد 64 ترخيصا صحيا، وبدل فاقد 4 تراخيص، وإصدار 24 ترخيصا جديدا لمركبات نقل مواد غذائية، وتجديد 37 ترخيصا لمركبة نقل مواد غذائية، و29 ترخيصا لمحل صحي جديد، وتجديد 27 ترخيصا، وبدل فاقد 4 تراخيص، و4 تصاريح نقل وتوزيع مياه الشرب (غير مخصص للبيع) وتجديد 4، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار 82 ترخيص إعلان جديد وتجديد 103 إعلانات، فيما بلغ عدد الإعلانات التي تم إصدارها للمركبات 21 ترخيصا جديدا وتجديد 61 ترخيصا، و61 رخصة إعلانات محلات وتجديد 40، وتجديد ترخيص إعلان الأسطح وتجديد ترخيص إعلانات مؤقتة (المناسبات).