إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات عن تواصل الحملات التفتيشية من قبل الأجهزة الرقابية في جميع المحافظات ضمن إطار حملة «#بتعاونكم - نجملها».

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي عن قيام النوبة (أ) بإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ 300 كيلو في مردم البلدية، الى جانب توجيه تنبيه تعدٍ على ملكية الدولة لتنفيذ ترخيص زراعي في منطقة الروضة، وتحرير محضري مخالفة وفق لائحة الإعلانات والمحلات وعدم تجديد ترخيص الاعلان واستقبال 3 شكاوى عبر الخط المباشر 1855555 وتوجيهها للجهات والإدارات المختصة.

وفي الإطار ذاته، كانت النوبة (ب) من قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة بجولة ميدانية على المطاعم والمحلات في جميع مناطق المحافظة وأسفرت عن تحرير 55 مخالفة. وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات عبدالله جابر أن الجولة أسفرت عن تحرير 55 مخالفة تنوعت بين العمل من دون الحصول على شهادة صحية والعمل بشهادة صحية منتهية وتشغيل عامل من دون الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل بشهادة صحية منتهية وتداول مواد غذائية تالفة وعدم التقيد بالنظافة أثناء تداول الأغذية وإقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص وعدم تجديد ترخيص الإعلان وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية.