إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية م.فالح العتيبي أن حملة تفتيشية على المطاعم والمحلات في نطاق محافظة حولي أسفرت عن 118 مخالفة تنوعت ما بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية والعمل قبل الحصول على شهادة صحية منتهية، فتح محل بترخيص صحي منتهي، فتح محل قبل موافقة البلدية، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة والشخصية، بيع مواد غذائية ضارة بالصحة والتدخين أثناء العمل، عدم تقديم سجل تفتيش البلدية عند الطلب والتعديل بأوضاع المحل قبل الحصول على موافقة البلدية والتفتيش على الشركات الموردة للمقاصف في المدارس، إلى جانب إتلاف 8 كجم من المواد الغذائية و18 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وأشارت إدارة العلاقات العامة إلى أن أفرع البلديات تعمل ضمن خطة ميدانية تستهدف الحد من المخالفات، داعية أصحاب المحلات والمخازن للتأكد من استخراج التراخيص اللازمة إلى جانب مراجعة تاريخ صلاحية المواد الغذائية وفي حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسليمها إلى مركز البلدية لإتلافه حتى لا يقع تحت طالة المساءلة القانونية، لافتا إلى انه سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين.