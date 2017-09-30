إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيـام مراقبـة المحلات والإعلانات بفرع بلديـة محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات التجارية بالمحافظة بهدف التأكد من تراخيص الإعلان الخارجي للمحلات حيث تم تحرير 21 محضر مخالفة إعلان، وذلك ضمن إطار # بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبة أن الجولة أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالفة إعلان تنوعت بين عدم صيانة الإعلان وإقامة إعلان من دون ترخيص من قبل البلدية وإضافة إعلان من دون ترخيص.

وأضاف الشيبة ان المخالفات جاءت بعد عملية التدقيق على تلك المحلات للتأكد من التزامهم بقوانين وأنظمة البلدية، مشيرا إلى حرص البلدية على استمرار الحملات التفتيشية لتطبيق لائحة الإعلانات والمحلات على المنشآت التجارية.

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية أصحاب المحلات التجارية الى ضرورة تجديد ترخيص الإعلان واتباع اللوائح والنظم المنصوص عليها من قبل البلدية، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun.