استخراج 48 رخصة شملت 13 رخصة سلامة و17 رخصة تشوين

إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن التقرير الاحصائي الذي أعده فرع بلدية العاصمة عن انجازات ادارات الرقابة خلال شهر أغسطس الماضي.

وفي هذا الصدد أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بدر بورقبة أن ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق وادارة تراخيص خدمات البلدية وادارة التراخيص الهندسية وادارة السلامة قد أنجزت 3494 معاملة واشتملت على استخراج وتجديد 1437 رخصة برسوم 208560 دينارا وتأمين 8072 دينارا.

وبدوره أشار مدير ادارة النظافة واشغالات الطرق مشعل العازمي الى استخراج وتجديد 41 رخصة شملت 10 رخص جديدة وتجديد 31 رخصة تنوعت ما بين ترخيص طاولات وكراسي وشواية وبرادة مرطبات وألعاب أطفال وأوان منزلية ومكاتب شراء وتأجير السيارات ومواد البناء لعرض بضائعهم خارج المحل وفق اشتراطات الترخيص.

وبين العازمي أن اجمالي ايراد الادارة بلغ 181511 دينارا وتمثل في 15033 دينارا ايراد المخالفات و 31173 ايراد الرسوم الى جانب تحصيل 1000 دينار تأمينا يسترد بعد الغاء الترخيص.

ومن ناحيته أفاد مدير ادارة السلامة طارق العدواني بأن الادارة قد أنجزت 464 معاملة تمثلت في استخراج 48 رخصة تنوعت ما بين 13 رخصة سلامة و17 رخصة تشوين و5 رخص تشوين الطريق و8 رخص قطاعات الطريق الى جانب استخراج 73 رخصة سلامة المشاريع باجمالي ايراد 542 دينارا.

ومن جهته أوضح مدير ادارة التراخيص الهندسية نزار العواد أن الادارة قد أنجزت 1780 معاملة واشتملت على استخراج 66 رخصة تنوعت ما بين 19 رخصة بناء و21 رخصة تعديل واضافة و26 ترخيص هدم باجمالي رسوم 575 دينارا.

كما بين مدير ادارة تراخيص خدمات البلدية محسن الدويخ أن مراقبة تراخيص الاعلانات قد استخرجت وجددت 1178 رخصة واشتملت على تجديد 850 واستخراج 328 رخصة وتجديد تنوعت ما بين ترخيص اعلان واجهة واعلان سطح تعريفي وتجاري واعلان ارشادي واعلان بارز باجمالي ايراد 176270 دينارا الى جانب تسلم تأمين 7072 دينارا يسترد بعد الغاء الترخيص.

.. وتحرير 4 محاضر إعلانات وإزالة ديوانية

اعلنت ادارة العلاقات عن تواصل الحملات التفتيشية من قبل الأجهزة الرقابية في جميع المحافظات ضمن اطار حملة «بتعاونكم نجملها».

وفي هذا السياق اوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي عن قيام النوبة «ب» باخلاء معرض يستغل باحد المنازل وذلك بعد توجيه انذار بحقه وفق القرار رقم «206/2009» المادة 25 استغلال العقار لغير الغرض المرخص لاجله بالاضافة الى ازالة ديوانية في منطقة السرة وذلك بعد توجيه انذار من قبل الفريق لمخالفته مرسوم قانون «105/1980».

واضاف العنزي ان مفتشي الفريق قاموا بتوجيه انذار لاحد العقارات في مدينة جابر الاحمد لوجود اسوار حديدية لمخالفته القرار رقم «172/2007» وتحرير 4 محاضر وفق لائحة الاعلانات قرار وزاري «172/2006» ولائحة المحلات العامة قرار وزاري رقم «87/2015» الى جانب رفع عدد 6 اعلانات تجارية غير مرخصة من على مرافق الدولة والشوارع واستقبال شكويين عبر الخط 1855555 وتوجيها للجهات والادارات المختصة.