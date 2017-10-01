إزالة 11276 إعلاناً مخالفاً من الشوارع

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية عبدالمحسن أبا الخيل أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة تحت شعار #بتعاونكم _نجملها باتت تحقق الهدف المنشود خلال الشهر الأول من إطلاقها، حيث عكست دور الأجهزة الرقابية المتمثلة في إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق وفرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات في جميع المحافظات.

وأكد ان الحملة استهدفت الارتقاء بمستوى النظافة العامة في جميع المحافظات وذلك من خلال المتابعة المتواصلة لمفتشي النظافة بجميع المراكز على مستوى الكويت لشركات النظافة المبرمة عقودا مع البلدية من فحص للآليات وضبط عمال النظافة الذين يقومون بفرز النفايات إلى جانب قيام المفتشين بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية والتأكد من صحة وسلامة المادة الغذائية التي تقدم للمستهلك.

وأضاف أبا الخيل ان المفتشين بأقسام الباعة الجائلين كثفوا من حملاتهم الميدانية منذ انطلاق الحملة بجميع المحافظات لإزالة الأسواق العشوائية التي يقيمها بعض العمالة الهامشية في الساحات للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح ان الجولات التفتيشية التي نفذتها مختلف الأجهزة الرقابية بجميع المحافظات أسفرت عن تحرير 4964 محضر مخالفة، إلى جانب رفع وإزالة 11276 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى رفع 2047 سيارة مهملة وإرسالها لموقع حجز البلدية وتبديل 11083 حاوية، ورفع 772986م 3 من المخلفات المتنوعة.

بدوره، كشف مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.سعيد العازمي ان الحملات المكثفة للأجهزة الرقابية أسفرت عن تحرير 225 مخالفة أغذية وإعلانات تم تحريرها من قبل إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمراقبتيها الأغذية والأسواق والمحلات والإعلانات وفريق الطوارئ بالمحافظة وتحرير 260 مخالفة من قبل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تضمنت تحرير 123 مخالفة بائع متجول، و137 مخالفة إشغال طريق ونظافة واستغلال مساحة لمحلات، غسيل وتنظيف جميع مواقف المدارس بجميع المناطق التابعة للمحافظة ورفع 328 سيارة مهملة، و26 دراجة نارية، و14عربة آيس كريم، ومصادرة 11 طنا من الأجهزة الكهربائية والأثاث المستعمل، وإزالة 5476 إعلانا عشوائيا مخالفا من الشوارع والميادين ورفع 20006م 3 من المخلفات والأنقاض البلدية والسكانية من كل مناطق المحافظة وتبديل 5500 حاوية.

ومن ناحيته، أوضح مدير فرع بلدية مبارك الكبير فلاح الشمري ان الحصيلة الإجمالية لعدد المخالفات التي تم تحريرها في المحافظة 248 مخالفة، كما تمت إزالة 2283 إعلانا مخالف وتبديل 2610 حاويات وغسيل 3455 حاوية، إلى جانب إتلاف طن و254 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ووضع 814 ملصقا ورفع 172 سيارة مهملة، بالإضافة إلى رفع 74746م 3 من المخلفات.

ومن جانبه، أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي م.سيف العجمي ان الحصيلة الإجمالية لعدد المخالفات التي تم تحريرها 616 مخالفة وإزالة 1300 إعلان مخالف وتبديل 2041 حاوية ورفع 413 سيارة مهملة ووضع 1253 ملصقا على سيارات مهملة فيما تم رفع 10642م 3 من المخلفات وضبط 25 جزارا متجولا.

وأشار العجمي إلى قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بجولات تفتيشية بأرجاء المحافظة أسفرت عن رفع 10642م 3 من الأنقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات بالإضافة إلى كنس وتنظيف 594 شارعا فرعيا و676 شارعا رئيسيا، إلى جانب رفع 413 سيارة مهملة ووضع 1253 ملصقا للسيارات المهملة والمعروضة للبيع، كما تم غسيل وتبديل 2041 حاوية، وتنظيف 27 ساحة مدارس و21 ساحة مسجد.

ومن جانبه، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي ان الأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة قامت بتحرير 625 مخالفة أغذية وإعلانات إلى جانب رفع 337 سيارة مهملة وضبط 22 قصابا متجولا ورفع 139111م 3 من الأنقاض وإزالة 769 إعلانا.

وقال العرادي ان إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت برفع 139111م 3 من المخلفات والأنقاض إلى جانب وضع 865 ملصقا ورفع 337 سيارة مهملة وقد تم إرسالهم لموقع حجز السيارات، 388 تعهدا وإنذارات بالإضافة إلى تحرير 32 مخالفة وتم توزيع وتبديل 932 حاوية إلى جانب غسيل 838 حاوية.

وبدوره، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.بدر ناصر بو رقبة أن الأجهزة الرقابية في المحافظة قامت برفع وإتلاف 100 طن و712 كيلو من المواد الغذائية التالفة ورفع 66781م 3 من الأنقاض المجهولة ونفايات البلدية وإزالة 1448 إعلانا مخالفا إلى جانب وضع 6030 ملصقا على سيارات مخالفة ورفع 767 سيارة مهملة ومعروضة للبيع، وتوجيه 3886 إنذارا وتعهدا بحق المخالفين لقوانين البلدية وتحرير 2049 مخالفة وغلق 5 منشآت إلى جانب ضبط 96 بائعا متجولا و25 قصابا، إزالة 115 تعديا على أملاك الدولة إلى جانب إخلاء 10 مواقع تضمنت 4 عقارات للسكن العزاب و6 بقالات قد وضعت داخل السكن الخاص قبل الحصول على موافقة من البلدية.

وقال مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس ان المرحلة الثالثة لحملة #بتعاونكم_نجملها أسفرت عن تحرير 941 مخالفة، توجيه 412 إنذارا وغلق 14 محلا، ورفع 30 سيارة مهملة من جميع المراكز التابعة للمحافظة، كما قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بإصدار 45 ترخيصا، توجيه 412 إنذارا، وتحرير 250 تعهدا، ووضع 1202 ملصق، ورفع 30 سيارة، وتحرير 44 مخالفة، ورفع 461700م3.