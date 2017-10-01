أكدت بلدية الكويت اليوم الاحد نقل اختصاصات ادارة الأغذية المستوردة ووحداتها من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتبارا من اليوم.



وقال المدير العام لشؤون قطاع الخدمات خلف المطيري في تصريح صحفي ان ذلك تم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (908/2016) بشأن نقل اختصاصات الأغذية والتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية حاليا إلى الهيئة العامه للغذاء والتغذية.



وأوضح المطيري ان النقل تم بعد التنسيق بين البلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية مشيرا إلى أنه قد تم ندب 340 موظفا إداريا وفنيا من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية تمهيدا لنقلهم حال توفر درجات لهم.