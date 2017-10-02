إعداد: بداح العنزي

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أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات، خلف مسعود المطيري أنه بــناء على قــــرار مجلــــس الوزراء المـــوقر رقم (908/2016) بشأن نقل اختصاصات الأغذية والتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية حاليا إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تم نقل اختصاص إدارة الأغذية المستوردة ووحداتها الإدارية من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتبارا من يوم أمس.

وأوضح المطيري أن النقل تم بعد التنسيق بين البلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية، مشيرا إلى أنه تم ندب 340 موظفا إداريا وفنيا من البلدية إلى الهيئة، تمهيدا لنقلهم حال توافر درجات لهم.