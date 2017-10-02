إعداد: بداح العنزي
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أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أمس أن قيمة المعاملات التي أنجــزتها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 42.73 مليون دينار (نحو 139.7 مليون دولار).
وقال مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صــــحافي إن «نزع الملكية» أصــــدرت التقرير الإحصائي لشهر سبتمبر الماضي متضمنا المعاملات الصادرة والواردة إضافة إلى إصدار أربعة كتب تحديد لعقارات مستملكة.
وأوضح الشعلة ان المعاملات الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت خلال سبتمبر الماضي 775 معاملة و87 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية فيما بلغ إجمالي المعاملات الصادرة والواردة في الشهر ذاته 934 معاملة.
وتهــــدف الإدارة إلــــى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء علــــيها مؤقتا للـــمنفعة العامة بناء على قــــرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحـديد المخصصـــات المــــالية للتعويضات المقررة.