إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن إحصائية إزالة تعديات على أملاك الدولة في فرع بلدية الجهراء والتي أسفرت عن توجيه 92 إنذارا وإزالة 32 تعديا على أملاك الدولة.

وفي هذا السياق، أكد مدير فرع محافظة بلدية الجهراء م.محمد العرادي ان قطار ازالة التعديات قد انطلق في شهر أغسطس وذلك للحد من ظاهرة وضع الغرف والأسوار الحديدية خارج حدود العقار بجميع مناطق المحافظة، مشيرا الى ان الحملات التي يقوم بها فريق الطوارئ وقسم ازالة المخالفات بدأت بمناطق سعد العبدالله، منطقة القيروان، الصليبية حتى يتم الانتهاء من تجاوزات مناطق المحافظة.

وشدد العرادي على أهالي محافظة الجهراء بعدم التهاون في قوانين البلدية وعدم تجاوز حدود العقار التي ينص عليها قانون البلدية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.