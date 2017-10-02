إعداد: بداح العنزي

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أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية قيام بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات التجارية والمخازن بالمحافظة بهدف الكشف عليها والتأكد من تطبيق جميع لوائح ونظم البلدية وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها» وفي هذا السياق صرحت بلدية الأحمدي بأن الجولة استهدفت المحلات والمقاهي والمطاعم والمخازن الغذائية حيث أسفرت الجولة عن تحرير 38 مخالفة تنوعت ما بين انتهاء ترخيص الإعلان وعدم حصول العامل على شهادة صحية من قبل البلدية وفتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

وأضافت بلدية الأحمدي انه من خلال حملة «#بتعاونكم_نجملها» والتعامل المباشر مع أصحاب المحلات والعاملين فيها والتفتيش وممارسة الدور الرقابي للبلدية تبين ان كثيرا من تلك المحلات ملتزمة بلوائح ونظم البلدية.

ودعت إدارة العلاقات العامة في البلدية أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها الى التقيد الكامل بقوانين وأنظمة البلدية، وفي حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun.