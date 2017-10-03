إعداد: بداح العنزي

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شن فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية جولة تفتيشية على المقاهي والمطاعم والمخازن بمنطقة العارضية الحرفية.

في هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة أحمد الشريكه أن الجولة التفتيشية التي قام بها الفريق ممثلا في النوبة (أ) على المطاعم، والمقاهي، والمخازن بمنطقة العارضية الصناعية، وأسفرت عن الكشف على 10 مقاه، ومطاعم، ومخزن وتحرير 5 مخالفات تضمنت تحرير مخالفة فتح مخزن يتم استغلاله كمبيت للعمال، تحرير مخالفة فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية، تحرير مخالفة نظافة المادة الثالثة عدم نقل النفايات إلى الأماكن المعدة لها، تحرير مخالفة إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية وفقا للقرار الوزاري 127/2006 إعلانات، تحرير مخالفة عرض بضائع أمام المحل.

وأشار الشريكه إلى تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي، لافتا إلى أن الفريق بنوباته الثلاثة يقومون بحملات دورية على كل المناطق التابعة للمحافظة لرصد اي مخالفة ويقومون بتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد الشريكه على أصحاب المخازن بالتقيد بلوائح وأنظمة البلدية وداعيا إياهم بعدم مبيت العمال داخلها كي لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة، لافتا إلى أن مفتشي فريق الطوارئ سيقومون بتكثيف الجولات لرصد أي مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.