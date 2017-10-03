إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن وزارة الشؤون الاجتماية والعمل تختص بموضوع إقامة الجمعيات المؤقتة الاستهلاكية في مناطق البر. وقال المنفوحي في كتابه: بالاشارة الى ما جاء بكتاب جمعية العبدلي الزراعية التعاونية حول التصاريح المؤقتة للجمعيات الاستهلاكية بمنطقة عمل الجمعية، نفيدكم بما يلي:

٭ ان البلدية تقوم بتخصيص المواقع المؤقتة لأفرع الجمعيات (خلال موسم التخييم وخلافه) بناء على كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حصرا.

٭ ان طلب جمعية العبدلي الزراعية التعاونية حصر التخصيص بالمنطقة الممتدة ما بين الكيلو صفر وفرع الروضتين القديم عند الكيلو 55 للجمعية حصرا وعدم السماح لأي جمعية أخرى بالعمل ضمن نطاقها فإن ذلك من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

من جانب آخر، ذكر م.المنفوحي في كتابه بشأن طلب توسعة حرم طريق المشروع في منطقة تقاطع المدينة الترفيهية.

شرح موجز للمشروع

جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة) تمت الموافقة عليه بموجب قرارات المجلس البلدي التالية:

٭ قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب2013/04/32) المتخذ بتاريخ 2013/8/6.

٭ قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2012/16/284/7) المتخذ بتاريخ 2012/11/5.

تم تثبيت وتسليم حرم الطريق للجسر لمندوب وزارة الاشغال العامة، وقد أفاد كتاب وزارة الاشغال العامة بما يأتي:

٭ يفيد المقاول بأنه قد قام بإضافة حارة في كل اتجاه الى الطريق الرئيسي في تقاطع المدينة الترفيهية، وذلك لتخصيص سرعات التصميم المطلوبة والحفاظ على ربط آمن للمنحدرات مما أدى الى زيادة كامل عرض التقاطع وشغل مساحة اضافية في حرم طريق المشروع.

٭ بناء على حارة في كل اتجاه أعلاه فإن المساحة المتبقية من حرم طريق المشروع في التقاطع لن تكفي لاستيعاب المرافق والخدمات وسور حدود المشروع، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار المسافات المطلوبة من الخدمات، حيث أفادت وزارة الاشغال بالموافقة على توسعة حرم الطريق شريطة المحافظة على خدماتهم القائمة مجاري أمطار سطحية وعرف وأنابيب تصريف مياه الامطار والحواجز الحديدية والشبك والبلاط ولا يسمح نهائيا بقطع الاسفلت والتنسيق مع ادارة وصيانة الطرق السريعة ليتم تسليم الشبك والحواجز والبلاط المفكك الى مستودعات صيانة الطرق السريعة والمحافظة على كل الخدمات نظيفة وسليمة، كما أكدت وزارة المواصلات موافقتها بشرط أخذ موافقة جميع الجهات ولا تتحمل تكاليف نقل وحماية الخدمات القائمة المستقبلية.

لذلك نرى الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة توسعة حرم الطريق للتقاطع الواقع عند المدينة الترفيهية وذلك وفق المخططات المرفقة المعتمدة من وزارة الاشغال العامة شريطة الالتزام بما جاء بردود وزارات الخدمات المختلفة.