إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار المرحلة الرابعة من حملة #بتعاونكم_نجملها التي تستهدف حث الجمهور على توصيل الشكاوى والاقتراحات إلى حسابات البلدية في موقع التواصل الاجتماعي kuwmun @ بهدف الارتقاء في المستوى الرقابي على جميع الأصعدة.

وفي هذا الصدد، أعلنت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري عن قيام الإدارة ممثلة بمراقبة الأغذية والأسواق ومراقبة المحلات والأسواق بعدة حملات استهدفت التأكد من التزام أصحاب المحلات والمطاعم في مناطق قبلة والصالحية ومنطقة أسواق المباركية باللوائح والنظم المعمول بها في بلدية الكويت وتطبيق النظم واللوائح المعمول بها على مخالفيها.

وأضافت الكندري أن هذه الحملات قد أسفرت عن تحرير 46 مخالفة تنوعت بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وتداول الأغذية قبل الحصول على شهادة صحية وفتح محل بترخيص منته وإضافة مساحة دون ترخيص وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية وإقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وعدم تجديد ترخيص الإعلان وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص والسماح للعمال بالسكن والمبيت داخل المحل، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة بهدف الارتقاء بمستوى تطبيق القانون.

واهابت إدارة العلاقات العامة بأصحاب المحلات والمطاعم الى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية التي تنص على استخراج الشهادات الصحية والالتزام بقواعد النظافة في أماكن تداول المواد الغذائية.