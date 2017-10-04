إعداد: بداح العنزي

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طالب عضو المجلس البلدي يوسف الغريب البلدية بتخصيص الموقع المؤقت لديوانية الصيادين كي يكون موقعا دائما لهم، باعتباره يقع بالقرب من الموقع القديم للديوانية في منطقة السالمية.

وقال الغريب في تصريح صحافي ان البلدية خصصت موقعا مؤقتا بالقرب من الموقع القديم لديوانية الصيادين في السالمية لأعضاء الديوانية بعد ان تم سحب الموقع القديم.

وشدد على ضرورة ان تبقي البلدية على موقع الديوانية المؤقت كموقع دائم وثابت لها وعدم نقله إلى منطقة الفنطاس، لاسيما ان الموقع الحالي المؤقت غير مخصص لأي جهة ويتوافق مع متطلبات أعضاء الديوانية من حيث الموقع.

وتمنى الغريب ان يتم الموافقة للابقاء على موقع الديوانية في السالمية، مناشدا وزير ومدير البلدية النظر به بعين الاعتبار والمسؤولية.