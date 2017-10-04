ضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ

إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية تخصيص مسار كيبلات ارضية للربط بين محطتين رئيسيتين ضمن منطقة غرب عبدالله المبارك الاسكانية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة الكهرباء والماء بكتاب تطلب فيه تخصيص مسار كيبلات ارضية جهد «400ك.ف» بعرض 50م للربط بين محطتين رئيسيتين «MS-A / MA-B» ضمن منطقة غرب عبدالله المبارك الاسكانية مع خط هوائي قام في الجهة الغربية من تلك المنطقة.

تم عرض موضوع مسار الكيبلات الارضية من قبل وزارة الكهرباء والماء على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وقد جاءت ردود ممثليها بالموافقة والموافقة المشروطة ما عدا ردي كل من ادارة المساحة ووزارة الكهرباء والماء «دائرة المياه» حيث تعذر الرد من قبل ادارة المساحة لوجود ملاحظات تتطلب المراجعة والتحقق من البيانات المعطاة اما رد ممثل وزارة الكهرباء والماء «دائرة المياه» فجاء بعدم الموافقة لتعارض المسار المقترح مع خطوط مياه رئيسية وفرعية.

بالتنسيق مع ممثلي ادارة المساحة ووزارة الكهرباء والماء «دائرة المياه» تم استيفاء جميع الردود بالموافقة والموافقة المشروطة.

لذلك نرى لا مانع من الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء لتخصيص مسار كيبلات ارضية جهد «400ك.ف» بعرض 50م للربط بين محطتين رئيسيتين «MS-A / MA-B» ضمن منطقة غرب عبدالله المبارك الاسكانية مع خط هوائي قائم في الجهة الغربية من ذلك المنطقة وذلك شريطة.

٭ التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات والالتزام بردود ممثليهم ضمن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.

٭ تخويل ادارة التنظيم بتعديل المسار او ازاحته في حال تعارضه مع خدمات البنية التحتية.

واوضح م.المنفوحي انه تمت الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مسارات لشبكة صرف الامطار التابعة لحديقة الحيوان بمنطقة الصليبية السكنية.

وقال في كتابه: تقدمت وزارة الأشغال العامة بطلب تخصيص مسارين لربط شبكة صرف الأمطار التابعة لحديقة الحيوان بشبكة مياه صرف الامطار القائمة بمنطقة الصليبية السكنية، مع العلم انه تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والذي تمت الموافقة فيه على اعتماد الردود السابقة.

وأوضح ان الرأي الفني تضمن الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مسارين لربط شبكة صرف الامطار التابعة لحديقة الحيوان بشبكة مياه صرف الامطار القائمة بمنطقة الصليبية السكنية.

٭ الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.

٭ الغاء ما يخالف ذلك من قرارات.

٭ تخويل الادارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.