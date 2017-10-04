إعداد: بداح العنزي

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قام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات التجارية، كما تفقد شوارع وميادين المحافظة بهدف إزالة الإعلانات العشوائية ضمن حملة «#بتعاونكم_نجملها».

وأوضح رئيس الفريق مشعل أبا الصافي أن الجولة أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة إعلان تنوعت بين انتهاء ترخيص الإعلان وعدم صيانة إعلان وإضافة إعلان خاص بالنشاط من غير ترخيص من قبل البلدية.

وأضاف ابا الصافي انه من خلال الجولة التفقدية تمت ازالة 120 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة، تنوعت بين الورقي والحديدي والكرتوني وبذلك تم إرسالها إلى موقع حجز البلدية.

كما دعت ادارة العلاقات العامة الجمهور إلى ضرورة تجديد رخصة الإعلان الخاص بالنشاط، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية kuwmun@.