متابعة أسباب تأخر الانتقال إلى المقر الجديد للإدارة في «المرقاب»

إحالة كل شبهة تقصير في المساس بالمال العام إلى النيابة





إعداد: بداح العنزي

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قام وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بزيارة تفقدية إلى مقر الإدارة القانونية صباح أمس للاطلاع على سير العمل ومدى انتظامه.



وخلال الزيارة رحب الجبري بمستشاري هيئة قضايا الدولة الجدد من مصر الذين باشروا العمل خلال العام الحالي، مقدما بالغ الشكر لهم على ما يقومون به من جهد لخدمة الكويت.



واجتمع الجبري مع موظفي الإدارة القانونية من مستشارين ومحامين لمعرفة أهم العوائق التي تواجه الإدارة بشأن رفع مستوى الأداء، مبينا لهم أن الإدارة القانونية لها دور بارز في الذود عن المال العام والدفاع عن خزانة الدولة، مشيرا إلى الدور الملحوظ للإدارة خلال الفترة السابقة من كسب أحكام تجاوزت 20 مليون دينار خلال العام الحالي مع التأكيد على تلافي العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة.

ولفت الوزير الى أن جهود الإدارة القانونية وفق ما سطرته المواد 36 و37 من قانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن البلدية واضحة من الجانب التشريعي في إعداد اللوائح والقرارات وصياغتها بالشكل السليم وكذلك من خلال إجراء التحقيقات وتطبيق الجزاءات مع الإحالة للنيابة كل شبهة تقصير في المساس بالمال العام وأيضا في الدور البارز في تدقيق المخالفات.



وقد اطلع الوزير على أسباب تأخر الانتقال إلى المقر الجديد للإدارة القانونية الواقع في منطقة المرقاب شارع السور، وأجرى خلال الزيارة الاتصالات مع جميع القطاعات ذات الصلة بتجهيز المبنى الجديد للإدارة.

هذا، ووجه أعضاء الإدارة القانونية من مستشارين ومحامين شكرهم إلى الوزير الجبري لمتابعته الدائمة وتذليل كل العقبات التي تواجه الإدارة وسعيه الدائم نحو تطويرها، وربطها بكل الجهات الحكومية بتوفير المعلومات بأسرع وقت.