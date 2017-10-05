إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية أحمد العنزي في بلدية الجهراء أنه تم إصدار 308 معاملات خلال شهر سبتمبر، اشتملت على 105 استفسارات محل، 46 معاملة شهادة تحديد أوصاف والكشف على 34 عقارا 30 معاملة إيصال تيار كهربائي، إلى جانب 28 إثبات حالة للسكن الخاص، 17 تعهد إشراف مكتبي واستخراج 16 معاملة استلام حدود و 16 معاملة توكيل مقاول، بالإضافة إلى 13 إنهاء إشراف مكتبي، وتم توجيه إنذاري «تعدي على أملاك الدولة» واستقبال شكوي هندسية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.