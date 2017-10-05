إعداد: بداح العنزي

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قامت إدارة تراخيص خدمات البلدية بمراقبتيها لتراخيص الإعلانات وتراخيص الخدمات البلدية في فرع الأحمدي بإنجاز 515 ترخيصا خلال شهر سبتمبر الماضي.



وفي هذا السياق، صرح مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية خالد الرفادة بانه تم من خلال مراقبة تراخيص الاعلانات ترخيص وتجديد 230 ترخيصا اشتمل على 173 رخصا إعلانات، 23 رخصة إعلانات للمركبات، 34 رخصة مؤقتة (مناسبات) برسوم بلغت 4657.

وأضاف الرفادة أن مراقبة تراخيص الخدمات البلدية جاءت بـ 124 ترخيصا صحيا، 8 مركبات مأكولات خفيفة، 36 تصريح نقل المواد الغذائية، 48 تصاريح نقل وتوزيع مياه للشرب (مخصص للبيع)، عدد 50 تصريح نقل مياه (صحراوي) برسوم بلغت 1180.