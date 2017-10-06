إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبة المحلات والإعلانات بتحقيق العديد من الإنجازات خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مراقبة المحلات والإعلانات في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها» والتي شملت التفتيش على العديد من المحلات والمقاهي وإزالة الإعلانات العشوائية من جميع مناطق محافظة الفروانية.

في هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي أن الحملات التي قام بها المفتشون والمفتشات خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن تحرير 35 مخالفة، تضمنت تحرير 8 مخالفات إقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص، تحرير 10 مخالفات إقامة إعلان بترخيص منته، تحرير 8 مخالفات للاشتراطات التي صدر على أساسها ترخيص الإعلان، تحرير 7 مخالفات عدم وضع إعلان تعريفي للمحل، تحرير 2 مخالفة عدم صيانة الإعلان إلى جانب إزالة ورفع عدد 3740 إعلان مناسبات من الشوارع والميادين تم وضعها عشوائيا على أعمدة الإنارة والالتفافات وتسبب الكثير من الحوادث لقائدي المركبات لحجبها الرؤية عنهم.

وشدد الرشيدي على أصحاب المحلات ذات الأنشطة التجارية والمطاعم والأسواق بتجديد تراخيص اعلاناتهم المنتهية وعدم اقامة أو اضافة اي اعلان قبل الحصول على ترخيص من البلدية كي لا يعرضوا انفسهم للغرامة، لاسيما ان البلدية قامت بتسهيل اصدار وتجديد الاعلانات من خلال موقعها الالكتروني.