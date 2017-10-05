

كشف المدير العام لبلدية الكويت م.احمد المنفوحي عن التنسيق بين البلدية والهيئة العامة للبيئة لمعاقبة مرتكبي قانون التخييم بعقوبات رادعة حفاظا على البيئة وصونا لمواردها الطبيعية.



واشار المنفوحي في تصريح للصحفيين على هامش الاحتفال بيوم المعلم اليوم الى تشكيل لجنة لمتابعة آلية العقوبات بعد أن تم الاستعانة بمحاضر الهيئة العامة للبيئة لمعاقبة المخيمات المخالفة لقانون التخييم.



وقال ان محضر هيئة البيئة حدد الغرامة بخمسة الاف دينار موضحا ان نظام البيئة واضح بشأن أي شخص يتسبب بإضرار البيئة ومواردها الطبيعية او إقامة منشأة بدون ترخيص.



وعن وجود فوضى في استرجاع التأمين للمخيمات اوضح ان مشكلة استرجاع التأمين سارت على ما يرام في العام الماضي ولم يكن هناك تذمر او فوضى مضيفا انه لن يتم الافراج عن التأمين الا بموافقة هيئة البيئة.



وذكر المنفوحي ان الخيام التي تقام أمام المنازل غير قانونية ويتم النظر فيها لافتا الى ان البلدية لم تقم بترخيص خيام خلال هذه الفترة الا انها في موسم التخييم تتعاطف مع المواطنين بشرط عدم ازعاج الجيران او التسبب بالازدحام في بعض الاماكن.



وعن انتقال بعض الادارات من البلدية الى هيئة الغذاء افاد بان البلدية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بانتقال بعض الادارات الى هيئة الغذاء حيث تم نقل المسالخ والاغذية المستوردة وسيتم نقل الرقابة على الاغذية.



وعن ازالة الزيادات في منطقتي الصليبية وتيماء قال ان بلدية الكويت تقوم بشكل يومي بإزالة المخالفات مشددا على الحرص على التعامل وفق القانون خاصة ان هناك مخالفات جسيمة واخرى قد تجد استجابة من المواطنين في احترام القوانين.