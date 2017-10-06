إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أقرت البلدية تغيير استعمال إحدى القسائم بمنطقة السالمية من سكن استثماري الى مدرسة خاصة. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تطلب وزارة التربية الموافقة على تغيير استعمال القسيمة رقم 31 بمنطقة السالمية قطعة رقم 215 من استثماري الى مدرسة خاصة.

٭ تقدمت وزارة التربية بطلب الموافقة على تغيير استعمال القسيمة رقم 31 والبالغة مساحتها 4180م2 ضمن القطعة رقم 215 بمنطقة السالمية من سكن استثماري الى مدرسة خاصة.

٭ ان قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2008/109242/12) بالجدول رقم 11 الخاص باشتراطات نظام البناء بالمدارس الخاصة يقضي بألا تقل المساحة المخصصة للمدرسة عن 2000م2 على أن يضاف 1000م2 لكل مرحلة اضافية.

٭ تم عرض الموضوع على مراقبة الطرق لإبداء الرأي وأفادت بأنه لا مانع من استكمال الاجراءات شريطة الالتزام بالفقرة رقم (خامسا/12) من الجدول رقم 11 بنظام البناء والتي تضمنت (توفير أماكن لوقوف السيارات داخل حدود القسيمة بواقع مواقف باص + 3 مواقف سيارات خصوصي لكل 150 طالبا).

٭ تم عرض الموضوع على وزارة الداخلية للدراسة وإبداء الرأي وأفادت بأنه لا مانع لدينا من حيث المبدأ شريطة توفير دراسة مرورية شاملة قبل اصدار ترخيص البناء حتى يتسنى لها الرد النهائي، حيث ان الموافقة أعلاه لا تعتبر نهائية.

حيث أفادت إدارة الطرق بالبلدية بأنه لا مانع من استكمال الإجراءات شريطة الالتزام بالفقرة رقم (خامسا/12) من الجدول رقم 11 بنظام البناء والتي تضمنت (توفير مكان لوقوف السيارات داخل حدود القسيمة بواقع موقف باص + 3 مواقف سيارات خصوصي لكل 150 طالبا).

لذلك نرى أنه لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة التربية تغيير استعمال القسيمة رقم 31 بمنطقة السالمية قطعة 215 البالغ مساحتها 4180م2 من سكن استثماري الى مدرسة خاصة شريطة التالي:

٭ الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة.

٭ الالتزام بتوفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة بواقع باص + 3 مواقف سيارات خصوصي لكل 150 طالبا حسب ما جاء بمذكرة مراقبة الطرق المرفقة.

٭ الالتزام باشتراطات وزارة الداخلية وتقديم دراسة مرورية قبل إصدار ترخيص البناء.