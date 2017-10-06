إعداد: بداح العنزي

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بيــــن مدير إدارة السلامة في فرع بلدية حولي م.نواف العتيبي ان إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 320 معاملة برسوم 1195 دينارا واشتملت على استخراج 141 رخصة تنوعت ما بين رخصة سلامة ورخصة قطوعات الطرق ورخصة تشوين للسكن الحكومي والاستثماري والخاص إلى جانب استخراج 33 شهادة نظافة الموقع، إلى جانب تسلم 72 كفالة مصرفية للسكن الخاص وسكن الاستثماري.

وتابع ان الإدارة قامت بكتابة 50 تقريرا تنوع بين التقارير الخاصة بالحوادث والتقارير الميدانية وكشف المراقب على العقار، مشيرا الى ان عدد الكفالات التي تم الإفـــراج عنها بلغ 27 كفالة.

واستكمل قائلا ان التعهدات التي تم تحريرها قد بلغت إجمالي عددها 7 وإنهاء معاملة كتب الخاصة أملاك الدولة إلى جانب استخراج 55 أمر عمل.