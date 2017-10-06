إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام مركز الفحيحيل النوبة «ب» بفرع بلدية الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات التجارية بالمحافظة استهدفت التأكد من عدم استغلال المساحة الخارجية للمحلات من دون ترخيص من قبل البلدية وذلك ضمن إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار#بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طلال العقاب ان الجولة أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة استغلال المساحة الخارجية للمحل من دون ترخيص من قبل البلدية و4 محاضر عدم التقيد باشتراطات النظافة العامة.

وأضاف العقاب انه من خلال التفتيش اثناء الجولة تم تحرير 6 تعهدات بخصوص اشتراطات القواعد العامة للنظافة للمحلات، وعلى إثرها يتم التفتيش مرة اخرى للتأكد من التزام تلك المحلات بلوائح ونظم البلدية.