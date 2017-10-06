إعداد: بداح العنزي

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أحال وزيــــر الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية مـحمد الجـــبري واقعة تزوير كفالة مصرفية جديدة إلى النيابة العامة تثير شبهة التزوير فـــي محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله حسبما كشــــفت عنه تحقيقات الإدارة القـــانونية، حيث توافرت فيها كل الأركان الــقانونية لشبهة جناية التزوير المؤثمة بقــانون الجزاء مما ينعقد الاختصاص معه للنيابة العامة للتحقيق والادعاء والتصرف، وذلك للحفاظ على الأموال العامة.

كما طلب الجبري من النيابة العامة موافاة البلدية بالرقم القضائي حتى يتسنى للبلدية متابعتها أمام النيابة العامة واستكمال التحقيق الإداري.

مــــن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة فــــي البلدية لـ «الأنباء» عن أن الوزير الجبري سيصدر قرارا بشأن تدوير عدد من مراقبي النظافة في أفرع بلديات المحافظات.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم نقل فيحان المطيري للعمل مراقبا في بلدية العاصمة، وجمال الفضلي مراقبا في بلدية مبارك الكبير، ومشعل الديحاني مراقبا في بلدية الجهراء، وخالد العازمي مراقبا في بلــــدية الأحمدي، ونشمي الديحـــاني مراقبا في بلدية الفروانية.