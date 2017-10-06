بدأت بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإزالة التعديات الموجودة على أملاك الدولة في منطقتي تيماء والصليبية، وجاء التعاون بين «البلدية» و«السكنية» بعد مطالبات الأولى منذ أبريل 2016 بإزالة التعديات التي تم رصدها من قبل الفرق المختصة بذلك التي لاحظت وجود مخالفات كبرى في بعض القطع، لاسيما التي تقع قريبة من المساجد والمدارس والجمعيات التعاونية.



وبدأت الفرق المشتركة بين الجهتين في أعمال الإزالة لأي شبرات خارج المبنى الرئيسي وأي ورشة ومحلات لإصلاح السيارات وغرف السائقين.



واعتبرت «السكنية» القرار أمرا مهما وعاجلا للتنفيذ مطالبة البلدية بموافاتها بالتفاصيل والخطط التي ستقوم بها وتتبعها في أعمال الإزالة، حيث أشير الى أنها ستبدأ في ساحات المدارس والجمعيات التعاونية والمساجد ومن ثم الدخول إلى الشوارع الداخلية أولا بأول وحسب تسلسل المنطقة والقطع السكنية.