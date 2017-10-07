أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم والمحلات بمنطقة حولي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع ان الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لاشتراطات وقوانين البلدية مشددا على عدم التهاون بتطبيق القانون.

وأضاف ان الحملة أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تمثلت في مخالفات تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، والعمل قبل الحصول على شهادة صحية، وإقامة إعلان للنشاط بدون ترخيص، واستغلال مساحة خارج حدود المحل، وتداول مواد غذائية تالفة، ومصادرة وإتلاف 26 كجم من المواد الغذائية.