أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي النوبة (ج) بجولة تفتيشية وتفقدية للمحلات التجارية ولشوارع وميادين المحافظة بهدف إزالة الإعلانات العشوائية، وذلك ضمن إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار#بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ مشعل أبا الصافي ان الجولة تركزت على المحلات التي لا توجد فيها تراخيص النشاط الخاص بها وتراخيص الإعلانات الخارجية، حيث أسفرت الجولة عن تحرير 15 محضر مخالفة أغذية وإعلانات تنوعت بين عدم وضع ترخيص الاعلان في مكان بارز والتخزين في ظروف غير صحية.

وأضاف أبا الصافي انه من خلال الجولة تم إغلاق محلين لمخالفة قوانين وانظمة البلدية، بالإضافة الى إزالة 42 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة تنوع بين الورقي والحديدي والكرتوني.

كما دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين الى عدم وضع الاعلانات العشوائية وذلك لعدم تشويه المنظر العام للبلاد، وفي حال وجود اي استفسار أو شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية

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