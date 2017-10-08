عادل الشنان

تنـــفيذاً لتــــوجيهات وزير البلدية محـــمد الـجبري قام فريق طوارئ الفروانية برئاسة أحــــمد الشريكة ونائبه فلاح المتلقم بإلصاق إنـــــذارات مخالفة على قرابة الـ 50 منزلا في خيطان قطعة 10 بسبب مخالفات البناء وتأجير سكن عزاب بين الأهــالي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين وتــــطبيق القانون واللائحة المعمول بها لمخالفات السكن الخاصة ما لم تتم إزالة المخالفة خلال فترة الإنذار مباشرة مؤكدين على وجود تعاون مع محافظة الفروانية وعدد من الأهالي لإزالة كل أنواع المخــــالفات من المنطقة وبتوجيهات من وزير البلدية مباشـــرة.

وطــــالب فريــق الطوارئ من أهالي ق10 في خيطان بالتعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات من قبل أصحاب البيوت لتحقيق المصلحة العامة وتلافي وقوع خطر كهربائي او أمني قد يــــودي بحياة الآخرين خاصة ان معظم التجاوزات فــــي البناء المخالف تفتقر للشروط التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء بالإضافة الى وجود شكاوى عدة من قبل معلمات وزارة التربية فـــي مدارس المنطقة لاستغلال مواقف المدرسة من قبل المؤجرين العزاب ناهيك عن وجـــود بناء مخالف يحـــجب الرؤية في زوايا الطرق الداخـــلية للمـــنطقة.