إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن البلدية تعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والمتمثلة في ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية.

وأضاف: وعليه فقد أتحنا الفرصة وهيأنا الأجواء للكفاءات الوطنية الشابة في البلدية لكي تفكر وتعمل وتجتهد الأمر الذي فجّر طاقاتهم وإبداعاتهم، فكانت لهم بصماتهم في العديد من المشروعات التي لن يكون آخرها مشروعا «برايح سالم» بالسالمية و«سوق إنجاز» بالري.



وانسجاما مع هذه التوجيهات السامية فإننا نستهدف خلال الفترة المقبلة إدراج مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة ضمن أنشطة الجمعيات التعاونية، حيث اقترحنا على وزارة الشؤون زيادة النسبة التجارية للجمعيات التعاونية للأنشطة المختلفة على أن تخصص هذه الزيادة لصالح المستفيدين من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقيدين في التأمينات الاجتماعية ضمن الباب الخامس.

وتابع م.المنفوحي وهذا من شأنه أن يحفز الشباب على العمل الجاد المثمر ويجعلهم يعتمدون على أنفسهم في إدارة مشروعات خاصة بهم وعلى نحو يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وبما يعلي من شأن القطاع الخاص ويدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم مدير عام البلدية تصريحه قائلا: نأمل أن يكون هناك توافق في هذا الشأن تحقيقا لمصلحة وطنية عامة.