مساحة الموقع تبلغ 215300 متر مربع والمشروع يوفر خدمات مهمة لسكان المحافظة





إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية إلغاء قرار تخصيص موقع سوق الجمعة والطيور في منطقة أمغرة، وإعادة تخصيصه ليكون في المنطقة الحرفية بالجهراء.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه إلى المجلس البلدي انه بناء على طلب تخصيص موقع بديل للموقع المخصص سابقا بقرار المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/158/11/2013 بتاريخ 26/9/2013 لسوق الجمعة والخيام والطيور بمنطقة شرق أمغرة ليكون بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجهراء.

نوضح انه صدر قرار من المجلس البلدي يقضي بـ «الموافقة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق فاضل صفر والعضو السابق محمد بوردن تخصيص مواقع لإنشاء أسواق شبيهة بسوق الجمعة والخيام والطيور والماشية، وذلك بالمحافظات البعيدة عن السوق الحالي بمنطقة الري، وذلك في محافظات الكويت المختلفة».

وقد تم اقتراح موقع لسوق الجمعة والخيام والماشية والطيور بمحافظة الجهراء من قبل إدارة المخطط الهيكلي بمساحة 215300م2، وذلك ضمن منطقة شرق أمغرة، وذلك وفق الدراسة الخاصة بالمنطقة الإقليمية الثالثة.

وصدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص موقع لسوق الجمعة والخيام والماشية والطيور ومواقف للسيارات لخدمة الموقع المقترح بمنطقة شرق أمغرة.

وقد أفادت ادارة تنمية المشاريع بأنه لم يتم تسلم الموقع المقترح للمشروع، حيث انه غير مناسب ولا يؤدي الغرض الحقيقي منه.

وأضاف انه صدر كتاب ادارة التنظيم الموجه الى ادارة المخطط الهيكلي بطلب دراسة الموقع المقترح بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجهراء والمخصص بقرار المجلس الــبــلدي م.ب/235/21/82 بتاريخ 6/12/1982 كموقع بديل لسوق الجمعة المخصص بمنطقة شرق أمغرة.

وأشار الى ان رد ادارة المخطط الهيكلي جاء بأنه لا مانع من تخصيص الموقع المقترح بمساحة 55250م2 على ان تتم دراسته من ناحية المداخل والمخارج له مع المواقع المحيطة ليكون لسوق الجمعة وسوق الطيور، وذلك لخدمة محافظة الجهراء بأكملها، على ان يتم إلغاء قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي.

ولفت الى انه تمت مخاطبة ادارة تنمية المشاريع بكتاب ادارة التنظيم رقم 4456 بتاريخ 4/5/2017 لدراسة ملاءمة الموقع البديل المقترح بالمنطقة الحرفية بالجهراء، وقد جاء الرد بكتابهم بالموافقة على الموقع المقترح.

كما تم عرض الموضوع على لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي وأفادت اللجنة في اجتماعها رقم 27/2017 المنعقد بتاريخ 20/8/2017 بالتوصية الآتية: اعتماد التقرير مع تعديل الرأي الفني ليكون كالتالي: «لا مانع تنظيميا من الموافقة على إلغاء قرار المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/158/11/2013 المتخذ بتاريخ 26/9/2013 وإعادة تخصيص موقع سوق الجمعة وسوق الطيور بالمنطقة الصناعية الحرفية بمساحة 55250م2 وشريطة الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات وتقديم دراسة مرورية شاملة».

الرأي الفني:

موافق بشروط:

لا مانع تنظيميا من الموافقة على إلغاء قرار المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/158/11/2013 المتخذ بتاريخ 26/9/2013 وإعادة تخصيص موقع سوق الجمعة وسوق الطيور بالمنطقة الصناعية الحرفية بمساحة 55250م2 وشريطة الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات وتقديم دراسة مرورية شاملة.