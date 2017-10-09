كشفت إدارة العلاقات العامة عن توجه فرع بلدية محافظة العاصمة إلى تطوير البيئة الوظيفية واستعرضت عددا من الإنجازات التي قامت بها إداراتها وأجهزتها الرقابية المختلفة عن الأعمال المتعددة لشهر سبتمبر الماضي.

في هذا الصدد، أشار م.بدر العتيبي إلى إحصائية إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة والتي تلخص اختصاصاتها بإصدار رخص البناء بأنواعها وغيرها من رخص أخرى كالزراعة والمظلات، بالإضافة إلى تراخيص المحلات والمتمثلة بالرد على وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من أعمال أخرى كالرد على الشكاوى الواردة والإفادات المطلوبة وكتب الإدارة القانونية وغيرها.

وأشار العتيبي إلى أن عدد الرخص التي تم إصدارها بلغ 220 رخصة واشتملت على رخص جديدة إلى جانب تعديل وإضافة وترميم وهدم ومظلات وزراعة لعقارات متنوعة كالسكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي وأفرع الجمعيات، والتي بلغ إجمالي رسومها 4894 دينارا.

وأضاف أن إدارة التراخيص الهندسية قامت بإصدار 220 رخصة، مشيرا إلى أن رخص التعديل والإضافة بلغ عددها 127 رخصة وشكلت ما نسبته 57.73% من إجمالي الرخص الصادرة، واحتلت المرتبة الثانية تراخيص البناء الجديدة التي بلغت 63 رخصة، وتلتها رخص الهدم التي بلغت 25 رخصة، وتلتها رخص الزراعة والتي بلغ عددها 3 رخص وتلتها تراخيص ترميم وتراخيص المظلات.

بدوره، أوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية م.نزار العواد أن إجمالي عدد الرخص للسكن الخاص بلغ 170 رخصة وتمثل 77.27% من إجمالي الرخص الصادرة في شهر سبتمبر الماضي، وتلتها رخص الصناعي بالمرتبة الثانية بعدد 11 رخصة، ثم الاستثماري 7 رخص والتجاري 6 رخص، كما تم ترخيص فرعي جمعيتين.

وأشار العواد إلى أن مراقبة تراخيص المحلات قد قامت بالرد على استفسارات وزارة التجارة والصناعة عن 2100 محل من الناحية الفنية مشيرا الى إرسال 1601 رد عبر خدمة التراسل الإلكتروني والتي تمثل 76.24% من إجمالي عدد الكتب المرسلة، مضيفا انه تم الرد وتم تسليم 499 ردا يدويا، بالإضافة إلى إرسال 58 ردا على استفسارات الإدارة القانونية والشكاوى الواردة من قبلها.