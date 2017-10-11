إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن اقتراح تشكيل هيئة مستقلة لإدارة المباني ونظافة المدن من اختصاص السلطة التشريعية.

وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو أحمد الفضالة والذي يتعلق بطلب تشكيل لجنة فنية من أعضاء المجلس البلدي بالتعاون مع ممثلي الجهاز الفني بالبلدية وكذلك تشكيل هيئة مستقلة تعنى بأعمال النظافة وعقودها ومراقبة أداء شركات النظافة، ان الاقتراح يهدف إلى زيادة جودة خدمات النظافة في دولة الكويت وفي نفس الوقت يتضمن تخفيف عبء الإنفاق من قبل الدولة على عقود النظافة عن طريق تشكيل لجنة فنية من أعضاء المجلس البلدي وكذلك تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أعمال النظافة وعقودها وتخصيص قطع لإقامة مبان عائدة للدولة بحيث يتم تخصيص إيراداتها للصرف على محور النظافة.

وردا على هذا الاقتراح فإننا نفيد بما يلي:

٭ فيما يتعلق بتخصيص قطعة مساحية لإقامة مبان عائدة للدولة، فإن هذا الأمر يتطلب استصدار قرار من المجلس البلدي يتضمن تخصيص قطعة الأرض المطلوبة والغاية من هذا التخصيص على أن يتخذ هذا القرار ضمن الأطر القانونية المتبعة في هذا الصدد ومن ثم إحالته إلى الجهاز التنفيذي لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك ومن ثم عرضه على وزير الدولة لشؤون البلدية للموافقة عليه سندا لأحكام قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016.

وفي حالة الموافقة على القرار المذكور يحال إلى مدير عام البلدية لاتخاذ اللازم للسير بإجراءات تأمين تكاليف إقامة المباني المطلوبة وفقا لما هو متبع بهذا الخصوص.

٭ فيما يتعلق باقتراح تشكيل هيئة مستقلة لإدارة المباني ونظافة المدن وميزانيتها المالية وجميع إيراداتها فإن هذا الأمر يتطلب إصدار قانون بتشكيل الهيئة المطلوبة وهو ما يندرج تحت اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة للموافقة عليه.