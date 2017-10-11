إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار حملتها تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها» والتي تشير إلى حث الجمهور على توصيل شكاواهم واقتراحاتهم عبر حسابات البلدية بمواقع التواصل kuwmun@ بهدف الارتقاء بمستوى النظافة.

وبينت الإدارة قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي بحملة تفتيشية بمنطقة الصالحية لتطبيق قرار وزاري رقم 9 على 87 الذي يختص بحظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة وينص على حظر إلقاء القمامة والأوراق والمحارم والعلب وأعقاب السجائر على الأرصفة والساحات والشوارع والميادين.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة مشعل العازمي أن الحملة التي نفذتها مراقبة النظافة العامة بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي قد أسفرت عن تحرير 200 مخالفة، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة بهدف الحد من ظاهرة الأفعال المضرة بالنظافة العامة.