إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي لإنجازات إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الجهراء والتي بينت عن إصدار 112 ترخيصا وشهادة سلامة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق، بين مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الجهراء مبارك البعيص عن إحصائية شهر سبتمبر التي أسفرت عن إصدار 112 ترخيصا وشهادة وتمثلت في 38 شهادة سلامة (نظافة) من سكن الخاص والاستثماري وتم توجيه 19 تنبيها إلى جانب تسلم 16 كفالة نقدية و 15 تصريح أمر عمل، استخراج 12 رخصة سلامة للسكن الخاص والحكومي إلى جانب الإفراج عن 6 كفالات مصرفية و 3 رخص تشوين حكومية وتوجيه 3 كتب أملاك دولة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي kuwmun@ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.