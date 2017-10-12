إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق التفتيش ومتابعة المحلات والأسواق التابع لمكتب مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية واسعة النطاق على المحلات والأسواق بالمحافظة حيث تم تحرير 72 مخالفة وذلك ضمن إطار حملة «بتعاونكم نجملها».

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس أن المفتشين قاموا بحملة واسعة النطاق على منطقة المنقف والفحيحيل وأبوحليفة والفنطاس استهدف المحلات التجارية والأسواق الغذائية والتي اسفرت عن تحرير عدد 72 مخالفة تنوعت ما بين عدم حصول العامل على شهادة صحية وتشغيل العامل قبل الحصول على شهادة صحية وفتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية واضافة اعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من قبل البلدية.

واضاف الدبوس أنه من خلال الجولة تمت متابعة المخازن التابعة للشركات الغذائية بغرض تفعيل دور الاجهزة الرقابية من خلال توجيه عدد 46 انذارا متعلقا باشتراطات قواعد النظافة العامة وظروف التخزين.