إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبتيها الأغذية والأسواق والمحــــلات والإعلانـــات بتنفيذ حملات تفتيشية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة، «بتعاونكم نجملها» إلى جانب إزالة الإعلانات العشوائية من جميع مناطق محافظة الفروانية، مشيرة إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة وتوجيه إنذارين.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي أن الحملات التي قام بها المفتشون والمفتشات بمراقبة المحلات والإعلانات أسفرت عن تحرير 10 مخالفات إعلانات اشتملت على تحرير 8 مخالفات إقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص، تحرير مخالفتي فتح محل بترخيص صحي منته، إلى جانب إزالة ورفع 750 إعلان مناسبات من الشوارع والميادين تم وضعها عشوائيا على أعمدة الإنارة والالتفافات وتسبب الكثير من الحوادث لقائدي المركبات لحجبها الرؤية عنهم.

وأضاف الرشيدي أن المفتشين بمراقبة الأغذية والأسواق قاموا بتنفيذ حملات تفتيشية على عدد من الجمعيات التعاونية والمحلات والمطاعم بمناطق (الأندلس - العارضية - الفردوس - صباح الناصر) وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير مخالفة تداول مواد غذائية تالفة وإقرار تعهدين أحدهما بإصلاح ثلاجات لأحد الجمعيات التعاونية والآخر لأحد البقالات بمنطقة الأندلس.

وشدد الرشيدي على القائمين على مراكز بيع المواد الغذائية بالتقيد بالاشتراطات الصحية التي تضمنتها لائحة الأغذية، مشيرا إلى أن المفتشين والمفتشات التابعين للإدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفـــات باتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المخالفين.