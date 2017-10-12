إعداد: بداح العنزي

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أوضح التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة العلاقات العامة في البلدية أن الإحصائية الصادرة من إدارة شؤون الجنائز كشفت عن عدد الوفيات التي تم تجهيزها ودفنها في مقابر الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي بأن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم 513 متوفى إلى جانب تجهيز وإرسال 86 جثمانا إلى خارج البلاد.

وأشار التقرير إلى أن عدد المتوفين من الرجال والنساء والأطفال الذين تم تجهيزهم ودفنهم في مقابر الصليبخات بلغ 269 متوفى إلى جانب تجهيز وتسفير 61 جثمانا فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم في المقبرة الجعفرية 72 وتجهيز وتسفير 24 جثمانا. كما ذكر التقرير أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة الجهراء قد بلغ 28 متوفى فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة صبحان 121 متوفى وتجهيز وتسفير جثمان واحد.

وبيّن التقرير أن عدد الذين تم دفنهم في مقبرة غير المسلمين من الرجال والنساء والأطفال 23 متوفى فيما بلغ عدد تصاريح بناء الشاهد التي تم إصدارها 201 تصريح وبلغ عدد الاستعلامات عن قبور 62 استعلاما إلى جانب تحصيل 180 دينارا تم دفعها رسوم كفن اختياريا.