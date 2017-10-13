إعداد: بداح العنزي

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رفضت البلدية اقتراحا بتعديل قرار المجلس البلدي للسماح بنقل تراخيص المحل من شخص لآخر في مناطق السكن الخاص.

وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في رده على اقتراح لنائب رئيس المجلس البلدي السابق مشعل الجويسري بشأن تعديل قرار المجلس الخاص بتراخيص المحلات: ان قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/ ت7/ 120 / 2004) المتخذ بتاريخ 23/3/2004 ينص على أن لا يسمح بنقل الترخيص من شخص إلى آخر ولا يسمح بنقل ترخيص المحل الى موقع آخر.

حيث ان هذا القرار يهدف الى اغلاق جميع المحلات القائمة في السكن الخاص وذلك حفاظا على الراحة والسكينة لقاطني هذه المناطق.

وعليه تم وضع شروط مشددة بصورة تدريجية لإغلاق تلك المحلات وعدم استمرارية الترخيص في حال:

1- بيع العقار او هدمه.

2- وفاة صاحب الترخيص او مالك العقار.

3- في حال وجود شكاوى.

لذا نرى عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي لعدم انسجامه مع هدف القرار الاساسي مما يؤدي الى استمرارية المحلات وإزعاج المواطنين في السكن الخاص.