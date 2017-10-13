إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر الماضي الخاصة بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الاحمدي، حيث تم تحصيل رسوم 860 وكفالات بلغت 239360.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة السلامة الحميدي المطيري ان اجمالي المعاملات المنجزة بلغت 505 معاملات، اشتملت على 189 رخصة تشوين، 7 تجديد رخصة تشوين، 6 تصاريح طرق، 6 تجديد تصريح الطرق، 2 شكاوى مواطنين، 4 كتب أملاك دولة، 154 كتب ايصال تيار كهربائي، 31 كتب ومراسلات، 3 تقارير حوادث، 3 هدم، 5 إلغاء تصنيف، 5 أمين سر اللجنة.

وأضاف المطيري على صعيد تحرير التنبيهات لمخالفة قوانين وأنظمة البلدية تم تنبيه عدد 87 للسكن الخاص، 12 للعقار الاستثماري، 14 للمصانع، 35 للشركات.