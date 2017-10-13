إعداد: بداح العنزي

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أثنى عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية السابق فهد الصانع على رئيس وأعضاء المجلس البلدي وقيادات البلدية والمسؤولين في الجهات الحكومية التي عملت طوال الفترة الماضية من عمر المجلس البلدي لتذليل الصعاب وتسخير طاقاتهم في سبيل الإنجازات الملموسة والتي كانت تصب في صالح الوطن والمواطن.

وقال الصانع في تصريح صحافي بعد انتهاء أعمال المجلس البلدي (نشكر جميع من وضع يده بيد أعضاء المجلس البلدي والجهود التي بذلت لإنجاز الأعمال سواء في جلسات أو لجان أو ورش العمل التي أقيمت في المجلس البلدي، مؤكدا ان المجلس البلدي انجز إنجازات عديدة بفضل تضافر الجهود).

وتقدم الصانع بالشكر لكل العاملين في جلسات ولجان وورش عمل المجلس البلدي التي أقيمت للتسهيل على المواطنين والموافقة على البنود المطروحة فيها، لافتا الى ان المجلس تلقى الشكر من جهات عديدة سواء حكومية او خاصة حيال مهامه التي تم إنجازها بوجود تلك الجهات.

وبين ان المجلس انجز الكثير من الأراضي الإسكانية التي تم تسليمها للرعاية السكنية طوال فترة المجلس السابقة، إضافة الى المعاملات الخاصة بالخطة التنموية للبلاد والعديد من المشاريع الحكومية والخاصة وغيرها من المعاملات الخاصة بالمواطنين.

وأضاف ان شرف تمثيل أهل الكويت عامة وأهالي الدائرة الثالثة خاصة ليس كمثله شرف فقد أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وأمواله في الجلسة الافتتاحية للمجلس البلدي يوم ٢.١٣/١٠/٢١.

وأشار الى ان هذا القسم والعهد الذي عاهدنا به اهل الكويت امانة في أعناقنا منذ تلك اللحظة الى آخر يوم عمل بالمجلس وان شاء الله نكون على قدر الثقة والمسؤولية التي حملناها وعلى العهد باقون.