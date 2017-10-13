إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم والمحلات بمنطقة حولي.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع أن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية مشددا على عدم التهاون بتطبيق القانون.

وأشار الربيع إلى أن الحملة التي قامت بها النوبات (ب) و(ج) أسفرت عن تحرير 56 مخالفة تمثلت في: تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية، إقامة إعلان للنشاط من دون ترخيص، استغلال مساحة خارج حدود المحل، تداول مواد غذائية تالفة، نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة.

ودعـــت إدارة العـــلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪. kuwmun ‪@