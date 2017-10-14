إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية ان عدد الشكاوى التي تم استقبالها عبر الخط «139» لقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 81 شكوى وشملت مجالات النظافة العامة شكاوى وجود مخلفات قمامة، وطلب حاويات نظافة، ووجود قمامة أثاث مستعمل، وأشجار أمام المنازل والساحات والمطعم، وشكاوى سقوط (أشجار، وحديد، وتواير، وسقوط عمود إنارة، وكثبان رملية، وصخر، وصلبوخ، إضافة الى شكاوى رمي دفان وأنقاض تعوق الطريق وشكاوى سيارات، وطراريد، وشاليهات مهملة، وأغذية فاسدة وباعة متجولين، وممارسة حرفة متجولا، وبيع مواد غذائية، وجزار متجول وشكاوى حيوانات ضالة، وميتة، ونافقة.



وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها كان في محافظة العاصمة وحولي، حيث بلغ عددها 17 شكوى لكل محافظة تلتهما الفروانية 14 شكوى فيما تساوت الجهراء والأحمدي في عدد الشكاوى والتي بلغت 12 شكوى لكل منهما فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها لمحافظة مبارك الكبير 9 شكاوى.

وذكر التقرير أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر الخط «139» يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ومتابعتها من قبل الموظفين بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات.



وأشار التقرير إلى أن تطوير تلك الخدمة والارتقاء بجودة خدماته مستمرة تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا في البلدية من أجل خدمة الجمهور.

وبين التقرير أن الموظفين لا يكتفون بتحويل الشكاوى للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها.