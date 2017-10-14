إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن الإحصائية الشهرية الخاصة بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي لشهر سبتمبر الماضي، حيث تم إنجاز 520 معاملة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية خالد الهاجري انه تم إنجاز 432 معاملة للسكن الخاص اشتملت على 93 إيصال التيار الكهربائي، و9 تقوية التيار الكهربائي، و80 إنهاء إشراف مكتب هندسي، و66 تعهد إشراف مكتب هندسي، و73 تحديد أوصاف، و40 متابعة معاملات تسلم حدود، و3 إيصالات خط هاتف، و8 توكيلات مقاول، و6 شكاوى، و10 مخالفات، و4 داخل أملاك الدولة (تعديات)، و6 داخل حدود العقار، و9 كتب بنك التسليف والادخار، و4 كتب لإدارة الأنظمة الهندسية، و3 كتب الإدارة القانونية، و8 قطع التيار الكهربائي، و3 شهادة لمن يهمه الأمر، و7 كتب إدارة المساحة.

وأضاف الهاجري انه فيما يخص القطاع الاستثماري فقد تم إنجاز 85 معاملة اشتملت على 4 إيصال التيار الكهربائي، و14 إنهاء إشراف مكتب هندسي، و20 تعهد إشراف مكتب هندسي، و18 تحديد أوصاف، و15 متابعة معاملات تسلم حدود، و2 توكيل مقاول، و3 شكاوى، و4 مخالفات، و2 داخل أملاك الدولة (تعديات)، و3 داخل حدود العقار، بالإضافة الى معاملتين تعهد إشراف مكتب هندسي للقطاع التجاري ومعاملة واحدة للقطاع الصناعي إنهاء إشراف مكتب هندسي للقطاع الصناعي.