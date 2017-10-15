إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق التفتيش ومتابعة المحلات والأسواق لمكتب مدير الفرع بجولة تفتيشية على المجمعات التجارية في منطقة العقيلة، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «بتعاونكم نجملها»

وفي هذا السياق، أوضح فريق التفتيش ومتابعة المحلات لمكتب مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي أن الجولة استهدفت التأكد من التزام المحلات بتجديد تراخيص الإعلانات وحصول العاملين على الشهادة الصحية قبل العمل.

وأضاف الفريق أنه تم تحرير عدد 17 محضر مخالفة تنوعت ما بين انتهاء ترخيص إعلان وعدم حصول العامل على شهادة صحية وتشغيل العامل قبل الحصول على شهادة صحية وفتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية بالإضافة إلى غلق محلين لمخالفة قوانين ولوائح البلدية.

كما دعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أصحاب المحلات التجارية والعاملين إلى ضرورة الالتزام باستخراج الشهادة الصحية للعاملين، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى تتعلق بالعمل البلدي يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun.